Фіорентина розгромила Фрозіноне: результати матчів 24 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, у 24-му турі італійської Серії А Фіорентина святкувала впевнену домашню перемогу над Фрозіноне.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 тур, 11 лютого

Фіорентина - Фрозіноне 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Белотті, 2:0 - 19 Іконе, 3:0 - 43 Куарта, 4:0 - 53 Гонсалес, 4:1 - 66 Маццітеллі, 5:1 - 85 Барак

Сьогодні, 11 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Болонья - Лечче

16:00. Монца - Верона

19:00. Дженоа - Аталанта

21:45. Мілан - Наполі

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