Головне
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу
Сьогодні 06:48 13092 6
Сімон перемогла в гонці переслідування на чемпіонаті світу, українки - за межами двадцятки
Сьогодні 16:16 155
Цуренко перемогла Сонмез у першому колі турніру у Катарі
Сьогодні 15:10 180
Костюк обіграла Доулхайд на старті турніру у Катарі
Сьогодні 14:56 314 1
Мандзин став срібним призером юніорського чемпіонату Європи
Сьогодні 14:39 1037 1
Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі
Сьогодні 11:37 676
Чумаченко та Дорощук здобули медалі на змаганнях у Чехії
Сьогодні 10:40 362
Дженоа Малиновського прийме Аталанту: розклад матчів Серії А на 11 лютого
Сьогодні 09:25 221
Потеря переміг поляка на турнірі UFC Fight Night 236
Сьогодні 08:08 377
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:13 24980
Прямі трансляції

Фіорентина розгромила Фрозіноне: результати матчів 24 туру Серії А

Сьогодні 15:27 190 0
Фіорентина розгромила Фрозіноне: результати матчів 24 туру Серії А
#Фіорентина, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 лютого, у 24-му турі італійської Серії А Фіорентина святкувала впевнену домашню перемогу над Фрозіноне.

Чемпіонат Італії - Серія А 
23 тур, 11 лютого

Фіорентина - Фрозіноне 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Белотті, 2:0 - 19 Іконе, 3:0 - 43 Куарта, 4:0 - 53 Гонсалес, 4:1 - 66 Маццітеллі, 5:1 - 85 Барак

Сьогодні, 11 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

16:00. Болонья - Лечче

16:00. Монца - Верона

19:00. Дженоа - Аталанта

21:45. Мілан - Наполі

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу Харлан виграла етап Кубка світу в Перу 13092 6
Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі 23238 10
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 42156
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 59378
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 24980
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу 19808 2
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27680
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33847
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 154745
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14462
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35093
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5052