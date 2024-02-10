Рух переграв словенський клуб у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Рух переграв Прімор’є у контрольному матчі на зборах у Словенії.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Товариський матч

10 лютого

Рух (Львів, Україна) – Прімор’є (Айдовщіна, Словенія) 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Плюман, 2:0 - 33 Підгурський

Рух: Герета, Сич, Слюбик, Холод, Роман, Підгурський, О. Федор, Пастух, Квасниця, Плюман (Карабін, 78), Карабін (Денисов, 59)

Відзначимо, що заключні поєдинки у Словенії гравці Руху проведуть у четвер, 15 лютого - о 12:30 з Бріньє Гросуплє, а о 15:30 – з Тріглавом.

Раніше Рух зіграв внічию з австрійським клубом у спарингу.