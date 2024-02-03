Головне
Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем
Сьогодні 11:30 736
Шахтар несподівано програв Вележу у спарингу
Сьогодні 18:28 310
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 20824
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі
Сьогодні 16:04 1013
Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ
Сьогодні 15:10 238
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:18 87759
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:22 152989
Вечір боксу в Ер-Ріяді скасовано через травму Ф’юрі
Сьогодні 10:10 582
Український голкіпер Волошин перейшов у Реал
Вчора 21:53 645
Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою
Вчора 20:58 851
Прямі трансляції

Рух зіграв внічию з австрійським клубом у спарингу

Сьогодні 17:26 232 0
Рух зіграв внічию з австрійським клубом у спарингу
#Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграв внічию з австрійським Гартбергом у рамках навчально-тренувальних зборів.

У першому таймі рахунок відкрив Пастух після передачі Романа. Небезпечних моментів було обмаль, тож з таким результатом команди пішли на перерву. Мало що змінилося у другому таймі. Забити вдалося лише супернику на останній хвилині гри. У підсумку - 1:1.

Наступні спаринги Рух проведе 10 лютого з Горіцею та Примор’ям.

Контрольний матч
3 лютого

Рух (Львів, Україна) - Гартберг (Австрія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Пастух, 1:1 - 90 Провіденс

Рух: Герета, Роман, Холод, Дідик (О. Федор, 46), Лях, Підгурський, Таллес (Притула, 71), Пастух, Руніч, Квасниця, Карабін

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити 19091
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152989
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 20824
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 72583
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 87759
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі 1013
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133740 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28883 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4592 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36561
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14356
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24697