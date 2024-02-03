Рух зіграв внічию з австрійським клубом у спарингу

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух зіграв внічию з австрійським Гартбергом у рамках навчально-тренувальних зборів.

У першому таймі рахунок відкрив Пастух після передачі Романа. Небезпечних моментів було обмаль, тож з таким результатом команди пішли на перерву. Мало що змінилося у другому таймі. Забити вдалося лише супернику на останній хвилині гри. У підсумку - 1:1.

Наступні спаринги Рух проведе 10 лютого з Горіцею та Примор’ям.

Контрольний матч

3 лютого

Рух (Львів, Україна) - Гартберг (Австрія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Пастух, 1:1 - 90 Провіденс

Рух: Герета, Роман, Холод, Дідик (О. Федор, 46), Лях, Підгурський, Таллес (Притула, 71), Пастух, Руніч, Квасниця, Карабін

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