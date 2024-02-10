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Матч Аргентини з Нігерією скасований через конфліктну ситуацію із Мессі

Через неповагу до легенди
Сьогодні 11:55 311 0
Матч Аргентини з Нігерією скасований через конфліктну ситуацію із Мессі

Джерело - UA-футбол.

Товариський матч Аргентина - Нігерія, котрий повинен був відбутися наприкінці березня в Китаї, був скасований.

Про це повідомляє пресслужба спортивного комітету Ханчжоу.

“Зважаючи на відомі причини, компетентні органи дійшли висновків, що умов для проведення матчу за участю аргентинської команди немає. Ухвалено рішення скасувати цей захід”,  - йдеться в офіційній заяві.

Причиною цього стала конфліктна ситуація за участі Ліонеля Мессі, котрий наразі виступає за Інтер (Маямі). Під час матчу американської команди в Гонконгу він не взяв участі у товариському матчі через травму, а через кілька днів у Японії провів на полі 31 хвилину. Це викликало обурення фанатів. Вони, наприклад, після поєдинку трощили його плакати та статуї, котрі були підготовлені до цього спарингу.

Аргентина у березні повинна була провести відразу два поєдинки проти чинних фіналістів Кубка Африки, адже також планувалася зустріч з Кот-д’Івуаром. Поки офіційного повідомлення про цю гру немає.

Раніше повідомлялося, що Мессі та Ді Марія хочуть зіграти за збірну Аргентини на Олімпійських іграх.

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