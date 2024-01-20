Мессі та Ді Марія хочуть зіграти за збірну Аргентини на Олімпійських іграх

Збірна Аргентини ще не гарантувала участь в Олімпіаді

Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія хочуть зіграти за збірну Аргентини на Олімпійських іграх в Парижі.

Про це повідомляє DSports.

Команда ще не гарантувала собі участь у футбольному турнірі, але обидва гравці висловили своє бажання зіграти на ньому, якщо Аргентина пройде кваліфікацію.

Востаннє обидва грали за олімпійську збірну Аргентини у 2008-му – на Олімпіаді у Пекіні – тоді "альбіселесте" виграли золоті медалі, здолавши у фіналі Нігерію (1:0). Переможений м'яч забив Ді Марія.

Південноамериканська олімпійська кваліфікація стартує вже сьогодні, 20 січня і закінчиться 11 лютого. Аргентина потрапила до групи B, де зіграє проти Уругваю, Чилі, Парагваю та Перу.

До фінальної частини кваліфікації вийдуть по 2 найкращі команди з кожної групи, які зіграють між собою ще один груповий раунд на 4 команди – 2 найкращі поїдуть на Олімпіаду.

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