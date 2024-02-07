Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
05.02.2024 23:25 1018
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 243
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 577
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 527
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 752 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 821
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 22943
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
05.02.2024 18:24 554
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
05.02.2024 15:39 939
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
05.02.2024 14:15 87983
Прямі трансляції

Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин

Ілля Волошин буде грати за команду Реал Мадрид U-19
Сьогодні 12:10 385 0
Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин
#Реал Мадрид, #Ілля Волошин

Джерело - sport.ua.

Український голкіпер Ілля Волошин підписав контракт з Реалом Мадрид.

Про це повідомляє Marca.

Юний українець виступатиме за молодіжні команди клубу. Ілля навіть може виступати в юнацькій Лізі УЄФА за "вершкових", які розпочнуть свій шлях у плей-офф з 1/8 фіналу турніру.

Але в Іспанії Волошин може грати лише за команду U-17 – Хувеніль С, за яку він вже навіть дебютував проти молодіжки Атлетико Мадрид (5:0).

План клубу полягає в тому, щоб Волошин став гравцем номер один у Хувеніль А (Реал Мадрид U-19) у наступній кампанії. Його придбання справило велику сенсацію, про нього питала половина Європи. Тепер ним опікуватиметься Альваро Арбелоа, який є фахівцем з розвитку молоді.

Нагадаємо, Реал може запропонувати Мбаппе 15 млн євро зарплатні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань 28492
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22943
Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе Два гранди АПЛ відмовилися від трансферу Мбаппе 910
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024 Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024 821
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі 752 1
Повернення Ярмоленка відкладається Повернення Ярмоленка відкладається 959
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14399
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36659
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335295 9
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45932 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101121
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22550 7