Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин

Ілля Волошин буде грати за команду Реал Мадрид U-19

Український голкіпер Ілля Волошин підписав контракт з Реалом Мадрид.

Про це повідомляє Marca.

Юний українець виступатиме за молодіжні команди клубу. Ілля навіть може виступати в юнацькій Лізі УЄФА за "вершкових", які розпочнуть свій шлях у плей-офф з 1/8 фіналу турніру.

Але в Іспанії Волошин може грати лише за команду U-17 – Хувеніль С, за яку він вже навіть дебютував проти молодіжки Атлетико Мадрид (5:0).

План клубу полягає в тому, щоб Волошин став гравцем номер один у Хувеніль А (Реал Мадрид U-19) у наступній кампанії. Його придбання справило велику сенсацію, про нього питала половина Європи. Тепер ним опікуватиметься Альваро Арбелоа, який є фахівцем з розвитку молоді.

Нагадаємо, Реал може запропонувати Мбаппе 15 млн євро зарплатні.

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