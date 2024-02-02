Український голкіпер Волошин перейшов у Реал

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер Ілля Волошин продовжить кар'єру в мадридському Реалі.
Про це повідомило футбольне агентство RGFootbal.
Контракт з футболістом розрахований до 2026 року. Попереднім клубом Волошина був Райо Махадаонда.
Ілля – вихованець ДЮСШ міста Новомосковськ.
Illia Voloshyn 🧤🇺🇦 @realmadrid 2.026 ✍🏼🤍#RGtalents ⚽️ pic.twitter.com/mTW88AZO6D— ℝ𝔾𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@rgfootball_web) February 2, 2024
Нагадаємо, Реал може запропонувати Мбаппе 15 млн євро зарплатні.
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