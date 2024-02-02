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Український голкіпер Волошин перейшов у Реал

Контракт з футболістом розрахований до 2026 року
Сьогодні 21:53 178 0
Український голкіпер Волошин перейшов у Реал
#Реал Мадрид, #Ілля Волошин

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Ілля Волошин продовжить кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомило футбольне агентство RGFootbal.

Контракт з футболістом розрахований до 2026 року. Попереднім клубом Волошина був Райо Махадаонда.

Ілля – вихованець ДЮСШ міста Новомосковськ.

Нагадаємо, Реал може запропонувати Мбаппе 15 млн євро зарплатні.

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