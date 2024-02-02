Реал може запропонувати Мбаппе 15 млн євро зарплатні

Реал готовий віддати Мбаппе 60% іміджевих прав

Джерело - Football Espana.

Реал готовий піти на значні фінансові поступки, щоб підписати нападника ПСЖ та збірної Франції Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Football Espana.

У Мадриді розуміють, що не можуть запропонувати французу ті гроші, які він щомісяця отримує в ПСЖ. Базова зарплата Мбаппе в Реалі не перевищить 15 мільйонів євро.

Натомість Реал готовий віддати Мбаппе 60% іміджевих прав, хоча зазвичай залишає собі ці права у повному обсязі.

Також, Реалу доведеться запропонувати Кіліану значний підписний бонус. "Вершкові" готові дати французу близько 60 млн євро.

Уже найближчими днями Мбаппе ухвалить рішення про своє майбутнє.

Раніше Реал з Луніним обіграв Хетафе.

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