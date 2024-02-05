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Рома хоче позбутися Санчеша

Санчеш може змінити клуб
Сьогодні 17:10 225 0
Рома хоче позбутися Санчеша
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Рома, #Санчеш

Джерело - Чемпіон.

Орендований у ПСЖ Ренату Саншеш не входить у плани Роми.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі тривають переговори щодо переходу португальця у Бешикташ. Вказано, що ПСЖ, якому належить права на гравця, згоден віддати Саншеша в оренду турецькому клубу.

Як налаштований сам гравець – не повідомляється, але відомо, що головний тренер Бешикташа Фернанду Сантуш намагається заохотити співвітчизника до переходу. Під керівництвом 69-річного португальця Ренату дебютував за збірну Португалії.

Цього сезону Саншеш відіграв лише 228 хвилин у 9 матчах. 

Нагадаємо, Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ.

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