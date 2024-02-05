Рома хоче позбутися Санчеша

Санчеш може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Орендований у ПСЖ Ренату Саншеш не входить у плани Роми.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі тривають переговори щодо переходу португальця у Бешикташ. Вказано, що ПСЖ, якому належить права на гравця, згоден віддати Саншеша в оренду турецькому клубу.

Як налаштований сам гравець – не повідомляється, але відомо, що головний тренер Бешикташа Фернанду Сантуш намагається заохотити співвітчизника до переходу. Під керівництвом 69-річного португальця Ренату дебютував за збірну Португалії.

Цього сезону Саншеш відіграв лише 228 хвилин у 9 матчах.

Нагадаємо, Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!