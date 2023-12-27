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Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ

Санчеш незадоволений ігровим часом у Ромі
Сьогодні 14:55 195 0
Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Рома, #Санчеш

Джерело - calciomercato.com.

Півзахисник ПСЖ Ренату Санчеш може взимку повернутися в паризький клуб з оренди у Ромі.

Про це повідомляє Calciomercato.

Футболіст переживає дуже важкі часи в Римі, почувається самотнім і не може зрозуміти, чому отримує так мало ігрового часу. Він видалив з інстаграму свою світлину у формі Роми.

17 грудня головний тренер римлян Жозе Моурінью зробив зворотну заміну Санчеша, якого випустив у перерві з Болоньєю - після гри Жозе перепросив перед хавбеком, який тоді зіграв 18 хвилин.

Санчеш став гравцем Роми влітку, коли його орендували з ПСЖ до літа 2024-го. Цього сезону він забив 1 гол у 9 матчах. 

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