Санчеш хоче достроково повернутися у ПСЖ

Джерело - calciomercato.com.
Півзахисник ПСЖ Ренату Санчеш може взимку повернутися в паризький клуб з оренди у Ромі.
Про це повідомляє Calciomercato.
Футболіст переживає дуже важкі часи в Римі, почувається самотнім і не може зрозуміти, чому отримує так мало ігрового часу. Він видалив з інстаграму свою світлину у формі Роми.
17 грудня головний тренер римлян Жозе Моурінью зробив зворотну заміну Санчеша, якого випустив у перерві з Болоньєю - після гри Жозе перепросив перед хавбеком, який тоді зіграв 18 хвилин.
Санчеш став гравцем Роми влітку, коли його орендували з ПСЖ до літа 2024-го. Цього сезону він забив 1 гол у 9 матчах.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!