Тимчик та Шепелєв пропустили контрольні матчі Динамо через травми

Наразі і Тимчик, і Шепелєв близькі до свого повного відновлення

Захисник Динамо Олександр Тимчик і півзахисник команди Володимир Шепелєв пропустили всі контрольні матчі у першій половині турецького збору киян через травми.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Тимчик має проблеми з плечем, а у Шепелєва м'язова мікротравма.

Через це обидва ці футболісти в першій половині збору Динамо тренувалися за індивідуальною програмою і їхня участь у матчах була виключена.

Наразі і Тимчик, і Шепелєв близькі до свого повного відновлення: очікується, що під час другої частини збору обидва вони вже тренуватимуться в загальній групі.

Раніше Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі.

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