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Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі

ЧС-2026 приймуть 16 стадіонів: два у Канаді, три у Мексиці та 11 в США
Сьогодні 09:52 181 0
Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі
#ФІФА

Джерело - ФІФА.

Матч-відкриття чемпіонату світу-2026 відбудеться 11 червня на Estadio Azteca в Мехіко.

Про це повідомляє ФІФА.

Фінал відбудеться 19 липня на MetLife Stadium у Нью-Джерсі, який вміщує понад 82 тисячі глядачів.

ЧС-2026 приймуть 16 стадіонів: два у Канаді, три у Мексиці та 11 в США.

Починаючи зі стадії 1/4 фіналу, ігри проходитимуть лише на американських аренах.

Раніше Еритрея відмовилася грати у відборі на ЧС-2026 через побоювання про втечу футболістів.

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