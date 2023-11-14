Еритрея відмовилася грати у відборі на ЧС-2026 через побоювання про втечу футболістів

Останній офіційний матч збірної датований 2019 роком

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна африканської Еритреї з футболу відмовилася від участі у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє The Guardian.

Континентальні кваліфікаційні змагання стартують 15 листопада.

Еритрея взяла участь у жеребкуванні відбіркового турніру. Та потрапила до однієї групи з чинним півфіналістом Мундіалю Марокко та володарем південноафриканського Кубка КОСАФА Замбією, серед інших команд.

Натомість еритрейська збірна передчасно знялася з відбору за рішенням місцевої футбольної федерації.

Журналісти повідомляють, що в Еритреї побоюються втечі футболістів з табору збірної та пошуку ними політичного прихистку за кордоном.

Через відсутність в країні стадіону, що відповідає вимогам Африканської конфедерації футболу для організації міжнародних матчів, збірна Еритреї змушена проводити всі свої матчі за кордоном.

Після підготовки до матчів члени футбольної федерації Еритреї спробували переконати членів уряду відпустити збірну на відбіркові поєдинки. Але запити відкинув Земеде Текле, державний комісар з питань культури та спорту.

З 2009 року понад 60 місцевих футболістів скористалися виїзними матчами для втечі від режиму президента Ісаяса Афеверкі. Розслідувачі ООН у своєму звіті від 2015 року дійшли висновку, що місцева влада систематично порушує права людини в країні та застосовує тоталітарну практику.