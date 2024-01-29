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Олександрія - Вісла Плоцьк 0:2: огляд контрольного матчу

Олександрія поступилась у спарингу
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Олександрія - Вісла Плоцьк 0:2: огляд контрольного матчу
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія поступилась Віслі Плоцьк у спарингу на зборах у Туреччині.

Товариський матч

29 січня

Олександрія - Вісла Плоцьк 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Секульський, 0:2 - 44 Коцила

Олександрія: Віктор Долгий, Роман Савченко, Богдан Білошевський (К), Даніл Скорко, Євгеній Смирний, Дмитро Шостак, Данііл Ващенко, Родіон Плакса, Денис Костишин, Богдан Кобзар, Безерра

Запасні: Роман Шерехора, Іван Калюжний, Антон Кравченко, Ярослав Базаєв, Сергій Кравченко, Олександр Бєляєв, Артем Кулаковський, Мадісон, Владислав Погорілий, Де

Раніше Олександрія зіграла внічию з Пахтакором.

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