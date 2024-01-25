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Олександрія зіграла внічию з Пахтакором у контрольному матчі

Сьогодні 21:10 167 0
Олександрія зіграла внічию з Пахтакором у контрольному матчі
#Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 січня, Олександрія після перемоги над болгарським Левськи (2:1) провела другий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

Суперником став найсильніший клуб Узбекистану - Пахтакор.  Матч завершився внічию 1:1. На гол Владислава Калитвинцева, який точно поцілив у дев'ятку воріт суперника в дебюті зустрічі, команда з Ташкента відповіла наприкінці матчу, забивши за допомогою голкіпера олександрійців Микити Шевченка після подачі з кутового.

Контрольний матч
25 січня

Олександрія - Пахтакор 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Калитвинцев, 1:1 - 86 Шевченко (авт)

Склад Олександрії:

1 тайм: Георгій Єрмаков, Сергій Логінов, Антон Кравченко, Юрій Копина, Олександр Мартинюк, Іван Калюжний,Артем Кулаковський, Кирило Ковалець (К), Владислав Калітвінцев, Денис Костишин, Де

2 тайм: Микита Шевченко (К), Роман Савченко, Кампос, Ярослав Базаєв, Євгеній Смирний, Кирило Сігеєв, Микола Михайленко, Мадісон, Джевані, Артем Шулянський, Богдан Кобзар

Запасні: Віктор Долгий, Богдан Білошевський, Данііл Вашенко, Денис Шостак, Владислав Погорілий

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