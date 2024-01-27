Гвардіола - про відхід Клоппа: Він мій найбільший суперник

Джерело - ESPN.
Уявити сучасний Ліверпуль без Юргенна Клоппа неможливо.
Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.
"Спатиму краще. Напередодні матчів з Ліверпулем завжди були кошмари. Звичайно, Юргена не вистачатиме. Я був шокований цією новиною, як і всі ви. Відчуваю, що й частинка Ман Сіті буде втраченою. Не можу уявити наш період тут без нього та Ліверпуль, це неможливо.
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Це було найбільше суперництво, а він – моїм найбільшим суперником ще з часів протистояння Баварії та Боруссії Дортмунд у Німеччині. Думаю, АПЛ бракуватиме його харизми, особистості та стилю гри. Бажаю йому всього найкращого", – сказав Гвардіола.
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