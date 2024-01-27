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Гвардіола - про відхід Клоппа: Він мій найбільший суперник

Гвардіола прокоментував заяву Клоппа про відхід з Ліверпуля
Сьогодні 14:48 266 0
Гвардіола - про відхід Клоппа: Він мій найбільший суперник
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - ESPN.

Уявити сучасний Ліверпуль без Юргенна Клоппа неможливо.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Спатиму краще. Напередодні матчів з Ліверпулем завжди були кошмари. Звичайно, Юргена не вистачатиме. Я був шокований цією новиною, як і всі ви. Відчуваю, що й частинка Ман Сіті буде втраченою. Не можу уявити наш період тут без нього та Ліверпуль, це неможливо.

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Це було найбільше суперництво, а він – моїм найбільшим суперником ще з часів протистояння Баварії та Боруссії Дортмунд у Німеччині. Думаю, АПЛ бракуватиме його харизми, особистості та стилю гри. Бажаю йому всього найкращого", – сказав Гвардіола.

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