Гвардіола - про відхід Клоппа: Він мій найбільший суперник

Уявити сучасний Ліверпуль без Юргенна Клоппа неможливо.

Про це заявив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Спатиму краще. Напередодні матчів з Ліверпулем завжди були кошмари. Звичайно, Юргена не вистачатиме. Я був шокований цією новиною, як і всі ви. Відчуваю, що й частинка Ман Сіті буде втраченою. Не можу уявити наш період тут без нього та Ліверпуль, це неможливо.