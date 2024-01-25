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Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Реалі

Мбаппе хоче отримувати в Реалі 70 млн євро на рік
Сьогодні 09:50 544 0
Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Реалі
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Bild.

Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе прийняв рішення покинути клуб.

Про це повідомляє Bild.

Він планує влітку перейти в Реал. Форвард хоче виграти з "вершковими" Лігу чемпіонів.

Мбаппе хоче отримувати в Реалі 70 млн євро на рік. Президент клубу Флорентіно Перес наразі пропонує близько 35 млн євро на рік до сплати податків.

Нагадаємо, Перес став найтитулованішим президентом в історії Реала.

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