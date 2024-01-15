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Перес став найтитулованішим президентом в історії Реала

Перес обійшов Сантьяго Бернабеу
Сьогодні 15:10 154 0
Перес став найтитулованішим президентом в історії Реала
#Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - marca.com.

Реал здобув розгромну перемогу над Барселоною у фіналі Суперкубка Іспанії та виграв 33-й трофей за президентства Флорентіно Переса.

Про це повідомляє marca.

За кількістю трофеїв Перес перевершив Сантяьго Бернабеу, який керував Реалом з 1943-го по 1978-й, та став найтитулованішим президентом в історії клубу.

При ньому мадридці 6 разів тріумфували в Лізі чемпіонів та стільки ж – у чемпіонаті Іспанії, виграли 3 Кубки Короля, 7 Суперкубків Іспанії, 5 Суперкубків УЄФА, 1 міжконтинентальний кубок та стали 5-разовими клубними чемпіонами світу.

Перес перебуває на посаді президента сумарно вже понад 15 років. Перший термін був з 2000-го по 2006-й, другий триває з 2009-го по сьогоднішній день.

Нагадаємо, Лунін виграв сьомий трофей у Реалі.

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