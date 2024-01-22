Шупо-Мотінг залишиться у Баварії

Джерело - tribuna.com.
Нападник Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг схиляється, щоб лишитися в клубі та не залишати його взимку.
Про це повідомляє Sky Germany.
Була інформація, що він нібито веде переговори з Манчестер Юнайтед, проте джерело стверджує, що сторони не контактують. Баварія теж не налаштована відпускати футболіста взимку.
Ймовірно, влітку форвард стане вільним агентом – закінчиться контракт. Є конкретні запити з боку клубів Саудівської Аравії та Катару.
34-річний камерунець у поточному сезоні програє конкуренцію Гаррі Кейну та виходить переважно на заміни. Загалом він провів 21 матч, забивши три голи.