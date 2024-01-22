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Шупо-Мотінг залишиться у Баварії

Шупо-Мотінг залишиться у Баварії
Сьогодні 23:09 161 0
Шупо-Мотінг залишиться у Баварії
#Баварія, #Шупо-Мотінг

Джерело - tribuna.com.

Нападник Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг схиляється, щоб лишитися в клубі та не залишати його взимку.

Про це повідомляє Sky Germany.

Була інформація, що він нібито веде переговори з Манчестер Юнайтед, проте джерело стверджує, що сторони не контактують. Баварія теж не налаштована відпускати футболіста взимку.

Ймовірно, влітку форвард стане вільним агентом – закінчиться контракт. Є конкретні запити з боку клубів Саудівської Аравії та Катару.

34-річний камерунець у поточному сезоні програє конкуренцію Гаррі Кейну та виходить переважно на заміни. Загалом він провів 21 матч, забивши три голи. 

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