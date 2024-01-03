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Манчестер Юнайтед цікавиться нападником Баварії

Манчестер Юнайтед планує підписати форварда взимку
Сьогодні 11:14 206 0
Манчестер Юнайтед цікавиться нападником Баварії
#Баварія, #Манчестер Юнайтед, #Томас Мюллер, #Футбольні трансфери, #Шупо-Мотінг

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед взимку  будуть доступні лише одна-дві оренди, а ситуація не зміниться попри придбання 25% акцій британським бізнесменом Джимом Реткліффом.

Про це повідомляє The Athletic.

Пріоритетна позиція – форвард. Окрім раніше згаданих Тімо Вернера (Лейпциг) та Серу Гірассі (Штутгарт), чий викуп за 17,5 млн фунтів не вписується у ліміт ФФП клубу, манкуніанці також цікавляться Еріком Шупо-Мотінгом з Баварії.

34-річний камерунець у поточному сезоні програє конкуренцію Гаррі Кейну та виходить переважно на заміни. Загалом він провів 19 матчів, забивши три голи. 

Також, МЮ стежив за 34-річним Томасом Мюллером, який нещодавно продовжив контракт з мюнхенцями.

Раніше повідомлялося, що Боруссія близька до оренди Санчо.

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