Манчестер Юнайтед цікавиться нападником Баварії

Манчестер Юнайтед планує підписати форварда взимку

Манчестер Юнайтед взимку будуть доступні лише одна-дві оренди, а ситуація не зміниться попри придбання 25% акцій британським бізнесменом Джимом Реткліффом.

Про це повідомляє The Athletic.

Пріоритетна позиція – форвард. Окрім раніше згаданих Тімо Вернера (Лейпциг) та Серу Гірассі (Штутгарт), чий викуп за 17,5 млн фунтів не вписується у ліміт ФФП клубу, манкуніанці також цікавляться Еріком Шупо-Мотінгом з Баварії.

34-річний камерунець у поточному сезоні програє конкуренцію Гаррі Кейну та виходить переважно на заміни. Загалом він провів 19 матчів, забивши три голи.

Також, МЮ стежив за 34-річним Томасом Мюллером, який нещодавно продовжив контракт з мюнхенцями.

Раніше повідомлялося, що Боруссія близька до оренди Санчо.