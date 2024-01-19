Колишній тренер Челсі, Роми та низки інших клубів Жозе Моурінью знав, що збираються робити його суперники.

Про це розповів ексзахисник Челсі Джон Террі.

"Моурінью - найособливіший тренер, якого я коли-небудь бачив. Він, як і Джанлука Віаллі, був фундаментальним для мого успіху. Він завжди думав наперед і знав, що збираються робити його опоненти. Ми відчували, що це ми проти всього світу. Він був найкращим тренером, який у мене був", - сказав Террі.