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Террі: Моурінью - найособливіший тренер, якого я коли-небудь бачив

Сьогодні 17:38 179 0
Террі: Моурінью - найособливіший тренер, якого я коли-небудь бачив

Колишній тренер Челсі, Роми та низки інших клубів Жозе Моурінью знав, що збираються робити його суперники.

Про це розповів ексзахисник Челсі Джон Террі.

"Моурінью - найособливіший тренер, якого я коли-небудь бачив. Він, як і Джанлука Віаллі, був фундаментальним для мого успіху. Він завжди думав наперед і знав, що збираються робити його опоненти. Ми відчували, що це ми проти всього світу. Він був найкращим тренером, який у мене був", - сказав Террі.

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