Півзахисник Челсі Фернандес: Нам потрібен час

Джерело - ESPN.
Челсі важливо перемагати в кожному матчі.
Про це заявив півзахисник лондонців Енцо Фернандес.
"Нам потрібен час – це процес, у нас багато нових гравців. Команда зібралася цього сезону, швидко знайти відповідний стиль гри нелегко. Але ми робимо все можливе, щоб зробити це якнайшвидше. Працювати з Почеттіно щодня справді приємно, він дуже зблизився з гравцями. Він дуже людяний і вселяє в нас впевненість та невимушеність у тому, що стосується гри.
Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець
Важливим є кожен турнір, в якому ми беремо участь. Челсі – великий клуб, який живе перемогами та конкуренцією – нам важливо дійти до фіналу та виграти його. Особисто для мене перші кілька місяців були важкими. Мова, культура, погода - було складно. Зараз, на початок 2024 року, все налагодилося, я дуже щасливий", – сказав Енцо.
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