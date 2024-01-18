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Півзахисник Челсі Фернандес: Нам потрібен час

Енцо розповів про стан Челсі
Сьогодні 20:06 207 0
Півзахисник Челсі Фернандес: Нам потрібен час
#Челсі, #Енцо Фернандес

Джерело - ESPN.

Челсі важливо перемагати в кожному матчі.

Про це заявив півзахисник лондонців Енцо Фернандес.

"Нам потрібен час – це процес, у нас багато нових гравців. Команда зібралася цього сезону, швидко знайти відповідний стиль гри нелегко. Але ми робимо все можливе, щоб зробити це якнайшвидше. Працювати з Почеттіно щодня справді приємно, він дуже зблизився з гравцями. Він дуже людяний і вселяє в нас впевненість та невимушеність у тому, що стосується гри.

  Почеттіно: Ніколи не казав, що Челсі потрібен ще один гравець

Важливим є кожен турнір, в якому ми беремо участь. Челсі – великий клуб, який живе перемогами та конкуренцією – нам важливо дійти до фіналу та виграти його. Особисто для мене перші кілька місяців були важкими. Мова, культура, погода - було складно. Зараз, на початок 2024 року, все налагодилося, я дуже щасливий", – сказав Енцо.

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