Півзахисник Челсі Фернандес: Нам потрібен час

Челсі важливо перемагати в кожному матчі.

Про це заявив півзахисник лондонців Енцо Фернандес.

"Нам потрібен час – це процес, у нас багато нових гравців. Команда зібралася цього сезону, швидко знайти відповідний стиль гри нелегко. Але ми робимо все можливе, щоб зробити це якнайшвидше. Працювати з Почеттіно щодня справді приємно, він дуже зблизився з гравцями. Він дуже людяний і вселяє в нас впевненість та невимушеність у тому, що стосується гри.