Джерело - Чемпіон.
Олександрія цікавиться центрбеком Васку да Гама Зе Вітором.
Про це повідомляє автор телеграм-каналу Zorya Londonsk та журналіст Ендрю Тодос.
Український клуб начебто вже зробив офіційну пропозицію по 21-річному футболісту та чекає на відповідь.
Зе Вітор – вихованець 4-разового чемпіона Бразилії. За першу команду зіграв 12 матчів, починаючи з березня 2022 року.
Transfermarkt оцінює футболіста у 250 тисяч євро станом на грудень 2023-го.
Раніше Буковина орендувала захисника Олександрії Гарькавенка.