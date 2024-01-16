Джерело - Чемпіон.

Олександрія цікавиться центрбеком Васку да Гама Зе Вітором.

Про це повідомляє автор телеграм-каналу Zorya Londonsk та журналіст Ендрю Тодос.

Український клуб начебто вже зробив офіційну пропозицію по 21-річному футболісту та чекає на відповідь.

Зе Вітор – вихованець 4-разового чемпіона Бразилії. За першу команду зіграв 12 матчів, починаючи з березня 2022 року.

Transfermarkt оцінює футболіста у 250 тисяч євро станом на грудень 2023-го.

Раніше Буковина орендувала захисника Олександрії Гарькавенка.