Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 1180 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 492
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21843
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10943
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 458
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 668
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 647
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 662
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22580
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 477
Прямі трансляції

Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії

Анчелотті визначився з голкіпером на матч Суперкубка
Сьогодні 19:56 449 0
Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті ухвалив рішення щодо вибору голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії проти Барселони у неділю, 14 січня.

Про це повідомляє Relevo.

Вибір італійського спеціаліста прийшовся на Кепу Аррісабалагу, який захищав ворота у 1/2 фіналу з Атлетико (5:3).

Тренерський штаб мадридців підтримує Кепу з самого початку сезону. Його конкурент Андрій Лунін не має такої підтримки, але його прогрес цінується. Зазначається, що спортивне керівництво клубу оцінює його виступи як дуже хороші та робить на нього ставку.

Раніше Marca повідомляла, що Лунін гратиме за Реал у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 9036
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21843
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18236 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22580
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17683
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10943
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 99641
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 47701
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22580
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92589
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62595 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31041