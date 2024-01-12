Анчелотті обрав голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії

Анчелотті визначився з голкіпером на матч Суперкубка

Головний тренер Реала Карло Анчелотті ухвалив рішення щодо вибору голкіпера на фінал Суперкубка Іспанії проти Барселони у неділю, 14 січня.

Про це повідомляє Relevo.

Вибір італійського спеціаліста прийшовся на Кепу Аррісабалагу, який захищав ворота у 1/2 фіналу з Атлетико (5:3).

Тренерський штаб мадридців підтримує Кепу з самого початку сезону. Його конкурент Андрій Лунін не має такої підтримки, але його прогрес цінується. Зазначається, що спортивне керівництво клубу оцінює його виступи як дуже хороші та робить на нього ставку.

Раніше Marca повідомляла, що Лунін гратиме за Реал у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів.