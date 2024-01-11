Анчелотті визначився з основним голкіпером Реала

Андрій Лунін буде основним у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з розподілом голкіперів по турнірах.

Про це повідомляє Marca.

Андрій Лунін гратиме у воротах у Ла-Лізі та Лізі чемпіонів. Кепа Аррісабалага гратиме у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Атлетіко".

У матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетико (5:3) зіграв Кепа. Не вказано, хто з них вийде на фінальний матч проти переможця пари Барселона - Осасуна.

У сезоні 2023/24 Лунін провів 5 сухих матчі за Реал, в інших 5 пропустив 6 голів.