Тен Гаг: Сподіваюся, що Санчо досягне успіху у Боруссії

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відреагував на перехід вінгера Джейдона Санчо на правах оренди в Боруссію Дортмунд.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Сподіваюся, у нього все добре, тому я бажаю йому всього найкращого.

Я сподіваюся, що у нього все добре, і він досягне успіху у Боруссії Дортмунд", - сказав тен Гаг.