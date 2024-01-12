Головне
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 16:45 978 1
Джима посіла 13 місце у спринті на етапі Кубка світу в Рупольдингу
Сьогодні 16:56 394
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт
Сьогодні 13:56 21768
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році
Сьогодні 13:08 10922
Астон Вілла зацікавилася Довбиком
Сьогодні 09:56 425
Снігур здолала Інгліс у фіналі кваліфікації Australian Open
Сьогодні 08:40 631
Стародубцева вперше пробилася до основної сітки Australian Open
Сьогодні 08:24 626
Ястремська подолала кваліфікацію Australian Open 2024
Сьогодні 08:08 636
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 04:23 22565
Баварія оголосила про перехід Даєра
Вчора 23:06 463
Прямі трансляції

Тен Гаг: Сподіваюся, що Санчо досягне успіху у Боруссії

Ерік тен Гаг прокоментував перехід Джейдона Санчо у Боруссію
Сьогодні 17:56 199 0
Тен Гаг: Сподіваюся, що Санчо досягне успіху у Боруссії
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ерік тен Гаг, #Боруссії Дортмунд

Джерело - FabrizioRomano.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відреагував на перехід вінгера Джейдона Санчо на правах оренди в Боруссію Дортмунд.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Сподіваюся, у нього все добре, тому я бажаю йому всього найкращого.

Я сподіваюся, що у нього все добре, і він досягне успіху у Боруссії Дортмунд", - сказав тен Гаг.

Нагадаємо, що протягом першої половини сезону Санчо був відсторонений від команди через конфлікт з тен Гагом. У поточному сезоні він встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Напередодні Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт Ломаченку та Тайсону Ф’юрі потрібен психотерапевт 21768
ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 ВІДЕО. Легендарна паненка від Артема Мілевського на чемпіонаті світу-2006 17624
Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце Легендарний гол Мілевського у ворота Шахтаря: згадуємо, як виглядає справжнє динамівське серце 8927
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22565
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 18186 2
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 10922
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 92584
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9869 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62594 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47765 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57819
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85654