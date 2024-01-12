Тен Гаг: Сподіваюся, що Санчо досягне успіху у Боруссії

Джерело - FabrizioRomano.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відреагував на перехід вінгера Джейдона Санчо на правах оренди в Боруссію Дортмунд.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
"Сподіваюся, у нього все добре, тому я бажаю йому всього найкращого.
Я сподіваюся, що у нього все добре, і він досягне успіху у Боруссії Дортмунд", - сказав тен Гаг.
Нагадаємо, що протягом першої половини сезону Санчо був відсторонений від команди через конфлікт з тен Гагом. У поточному сезоні він встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.
Напередодні Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед.