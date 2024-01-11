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Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед

Санчо повернувся у Боруссію
Сьогодні 16:12 155 0
Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Футбольні трансфери, #Боруссії Дортмунд

Джерело - bvb.de.

Боруссія Дортмунд орендувала у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Орендна угода 23-річного англійця розрахована до завершення сезону 2023/24.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро. 

Раніше повідомлялося, що Боруссія орендує Санчо без опції викупу.

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