Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед

Санчо повернувся у Боруссію

Боруссія Дортмунд орендувала у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Орендна угода 23-річного англійця розрахована до завершення сезону 2023/24.

23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.

Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Боруссія орендує Санчо без опції викупу.