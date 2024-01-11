Боруссія орендувала Санчо у Манчестер Юнайтед

Джерело - bvb.de.
Боруссія Дортмунд орендувала у Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Орендна угода 23-річного англійця розрахована до завершення сезону 2023/24.
23-річний англієць наразі відсторонений від команди через конфлікт з головним тренером Еріком тен Гагом. У поточному сезоні Санчо встиг зіграв лише 3 матчі без результативних дій.
Вінгер виступав за дортмундців у період з 2017 до 2021 року, після чого перейшов у Манчестер Юнайтед за 85 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Боруссія орендує Санчо без опції викупу.