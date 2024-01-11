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Шахтар ще не домовився про трансфер Кевіна

Переговори між клубами тривають
Сьогодні 21:09 165 0
Шахтар ще не домовився про трансфер Кевіна
#Палмейрас, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Шахтар ще не досяг домовленості про трансфер лівого вінгера Палмейрас Кевіна.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

"Наші джерела, наближені до Шахтаря, заперечують інформацію Фабріціо Романо про те, що бразилець Кевін вже післязавтра має прибути до донецького клубу на медогляд.

Переговори між чемпіоном України та Палмейрас перебувають на просунутій стадії, але фінальних рішень поки що немає", - йдеться у повідомленні.

Чинний контракт Кевіна з Палмейрас розрахований до кінця 2026 року, клубу належить 70% прав на гравця. На дорослому рівні він вже провів 11 матчів, забивши 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині.

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