Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 538
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 15:05 309686
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 14:51 22065
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 14:30 44209 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:09 117972 1
Підручний фінішував на 31 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 14:08 132
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Сьогодні 11:39 23521 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 09:46 9374
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:43 9332 2
Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді
Сьогодні 09:02 1458
Прямі трансляції

Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині

Закордонна сторона розкрила вартість підготовки гірників до другої частини сезону
Сьогодні 14:54 148 0
Шахтар витратить понад 10 мільйонів гривень на збори у Туреччині
#Шахтар

Джерело - xsport.ua.

Зимові збори Шахтаря у Белеку коштуватимуть клубу 250 тисяч євро. 

Про це повідомляє президент Асоціації спортивного туризму Туреччини Аріф Гезоглу.

Це трохи менше ніж 10,5 мільйонів гривень. Порядок цифр різний. У готелях Кунду йдеться про 50 євро, у Белеку ціна становить 150 євро (очевидно, за день за одну особу). Тут також враховуються бюджети команд. Аматорська команда платить у середньому 25 тисяч євро, а топклуб України Шахтар зробив замовлення на 250 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117972 1
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19905
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 44209 1
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам 23521 6
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 22065
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 309686
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 3576 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32908
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34536
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 150039
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26924 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26393