Закордонна сторона розкрила вартість підготовки гірників до другої частини сезону

Зимові збори Шахтаря у Белеку коштуватимуть клубу 250 тисяч євро.

Про це повідомляє президент Асоціації спортивного туризму Туреччини Аріф Гезоглу.

Це трохи менше ніж 10,5 мільйонів гривень. Порядок цифр різний. У готелях Кунду йдеться про 50 євро, у Белеку ціна становить 150 євро (очевидно, за день за одну особу). Тут також враховуються бюджети команд. Аматорська команда платить у середньому 25 тисяч євро, а топклуб України Шахтар зробив замовлення на 250 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна