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Полісся розстався з Шаповалом

Кар'єру в Житомирі завершив досвідчений захисник
Сьогодні 15:11 205 0
Полісся розстався з Шаповалом
#Полісся

Джерело - sport.ua.

28-річний захисник Владислав Шаповал отримав у житомирському Поліссі статус вільного агента і розпоряджатиметься своєю подальшою долею самостійно.

Про це повідомляє УПЛ-ТБ.

За Полісся Шаповал грав із літа 2021 року. На рахунку Владислава за житомирський клуб 40 матчів, 2 голи та 4 асисти.

До переходу в Полісся Шаповал грав у складі Агробізнесу та Волині.

Полісся в таблиці УПЛ посідає 3-тє місце, маючи в активі 32 очки.

Раніше стало відомо, що житомирське Полісся вирушило на збір до Іспанії.

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