Полісся вирушило на збір до Іспанії

У складі житомирян є потенційний новачок

Сьогодні, 11 січня, футболісти житомирського Полісся вирушили транзитом через Варшаву до Іспанії, де проведуть черговий етап підготовки до весняної частини сезону.

Про це повідомляє Sport.ua.

У складі делегації Олександр Назаренко, який відновився після серйозної травми, а також потенційний новачок - Денис Ндукве зі Звягеля.

В Іспанії підопічні Юрія Калитвинцева проведуть низку контрольних поєдинків, зокрема, 2 лютого їхнім опонентом буде шведський Кальмар.

Полісся посідає третє місце в чемпіонаті УПЛ, набравши 32 очки.