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Полісся вирушило на збір до Іспанії

У складі житомирян є потенційний новачок
Сьогодні 14:25 189 0
Полісся вирушило на збір до Іспанії
#Полісся

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 11 січня, футболісти житомирського Полісся вирушили транзитом через Варшаву до Іспанії, де проведуть черговий етап підготовки до весняної частини сезону.

Про це повідомляє Sport.ua.

У складі делегації Олександр Назаренко, який відновився після серйозної травми, а також потенційний новачок - Денис Ндукве зі Звягеля.

В Іспанії підопічні Юрія Калитвинцева проведуть низку контрольних поєдинків, зокрема, 2 лютого їхнім опонентом буде шведський Кальмар.

Полісся посідає третє місце в чемпіонаті УПЛ, набравши 32 очки.

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