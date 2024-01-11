Полісся вирушило на збір до Іспанії

Джерело - sport.ua.
Сьогодні, 11 січня, футболісти житомирського Полісся вирушили транзитом через Варшаву до Іспанії, де проведуть черговий етап підготовки до весняної частини сезону.
Про це повідомляє Sport.ua.
У складі делегації Олександр Назаренко, який відновився після серйозної травми, а також потенційний новачок - Денис Ндукве зі Звягеля.
В Іспанії підопічні Юрія Калитвинцева проведуть низку контрольних поєдинків, зокрема, 2 лютого їхнім опонентом буде шведський Кальмар.
Полісся посідає третє місце в чемпіонаті УПЛ, набравши 32 очки.