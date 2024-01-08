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Прикарпаття продовжило контракти з трьома гравцями

Сьогодні 13:24 188 0
Прикарпаття продовжило контракти з трьома гравцями
#Прикарпаття

Джерело - Чемпіон.

ФК Прикарпаття продовжив співпрацю з півзахисниками Василем Геником, Микитою Тітаєвським та нападником Романом Барчуком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт Барчука розрахований до 30 червня 2024 року, Геник та Тітаєвський гратимуть за команду з Івано-Франківська до кінця 2024 року.

25-річний Геник у відродженій команді від самого початку - з літа 2016-го: за вісім сезонів він зіграв 105 матчів, забив 1 гол.

Тітаєвський, якому за тиждень виповниться 24 роки, проводить лише свій другий сезон в Івано-Франківську - 28 матчів, 2 голи.

33-річний Роман Барчук проводить свій шостий сезон у складі Прикарпаття. З літа 2018-го він зіграв 117 матчів і забив 34 голи.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Іван Піцан залишив Прикарпаття.

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