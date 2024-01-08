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Айнтрахт хоче придбати нападника Ренна

Німецький клуб планує запросити Арно Калімуендо
Сьогодні 14:40 182 0
Айнтрахт хоче придбати нападника Ренна
#Айнтрахт, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

Франкфуртський Айнтрахт надіслав офіційну пропозицію французькому Ренну щодо піврічної оренди Арно Калімуендо. 

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Угода включатиме обов'язковий викуп за 23 млн євро плюс бонуси. Переговори знаходяться на стадії обговорення.

Також повідомляється, що німецький клуб досяг усної домовленості з гравцем та запропонував йому 5-річний контракт.

Арно приєднався до Ренну улітку 2022 другого, перейшовши з ПСЖ за 20 млн євро. У цьому сезоні нападник взяв участь у 20 матчах за клуб та відзначився шістьма голами та одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Айнтрахт орендував Калайджича у Вулвергемптона.

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