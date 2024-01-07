Айнтрахт орендував Калайджича у Вулвергемптона

Джерело - Tribuna.com.
Айнтрахт оформив оренду нападника Вулвергемптона Саші Калайджича.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Угода розрахована до кінця поточного сезону, подробиці не повідомляються. Калайджич виступатиме за клуб з Франкфурта-на-Майні під 9-м номером.
Вулвергемптон купив форварда влітку минулого року у Штутгарта за 18 мільйонів євро. Цього сезону він провів 14 матчів, пропустивши певний відрізок через травму хрестоподібних зв’язок.
Нагадаємо у Німеччині сталася масова бійка за участю фанатів Майнца та Айнтрахта.