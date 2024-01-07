Айнтрахт орендував Калайджича у Вулвергемптона

Угода розрахована до кінця поточного сезону

Айнтрахт оформив оренду нападника Вулвергемптона Саші Калайджича.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону, подробиці не повідомляються. Калайджич виступатиме за клуб з Франкфурта-на-Майні під 9-м номером.

Вулвергемптон купив форварда влітку минулого року у Штутгарта за 18 мільйонів євро. Цього сезону він провів 14 матчів, пропустивши певний відрізок через травму хрестоподібних зв’язок.

Нагадаємо у Німеччині сталася масова бійка за участю фанатів Майнца та Айнтрахта.