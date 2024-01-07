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Айнтрахт орендував Калайджича у Вулвергемптона

Угода розрахована до кінця поточного сезону
Сьогодні 19:55 202 0
Айнтрахт орендував Калайджича у Вулвергемптона
#Айнтрахт

Джерело - Tribuna.com.

Айнтрахт оформив оренду нападника Вулвергемптона Саші Калайджича.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону, подробиці не повідомляються. Калайджич виступатиме за клуб з Франкфурта-на-Майні під 9-м номером.

Вулвергемптон купив форварда влітку минулого року у Штутгарта за 18 мільйонів євро. Цього сезону він провів 14 матчів, пропустивши певний відрізок через травму хрестоподібних зв’язок.

Нагадаємо у Німеччині сталася масова бійка за участю фанатів Майнца та Айнтрахта.

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