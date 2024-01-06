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Малиновський отримав одну з найгірших оцінок за матч із Болоньєю

Сьогодні 09:12 493 0
Малиновський отримав одну з найгірших оцінок за матч із Болоньєю
#Дженоа, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

За матч 19-го туру чемпіонату Італії з Болоньєю (1:1) півзахисник Дженоа Руслан Малиновський 6,4 та 6,5 бали.

Про це повідомляє 6.5 sofascore та (whoscored.

Українець вийшов у стартовому складі команди та відіграв до фінального свистка.

Після завершення гри статистичні портали оцінили гру українського півзахисника в 6.5 (sofascore) та 6.4 (whoscored). Найкращим в рейтингу команди українця виявився голкіпер, він отримав 8.3 та 8.1 відповідно.

За весь ігровий час Маліновський віддав 76% точних передач, мав успіх у 3 вдалих обведеннях з десяти, виграв 1 повітряне єдиноборство та загалом зробив 45 дотиків до м'яча.

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