Ювентус спробує підписати 17-річного нападника Боруссії М Вінслі Ботелі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

На молодого швейцарця також претендують Евертон, Аякс і Астон Вілла.

Туринці хочуть випередити ці клуби в боротьбі за гравця.

#Juventus are pushing to sign #Gladbach’s young striker Winsley Boteli (born in 2006), because they want to anticipate Everton, Ajax and Aston Villa, which are also interested in the swiss talent. #transfers