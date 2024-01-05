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Ювентус хоче поборотися за нападника Боруссії М Ботелі

Туринці хочуть випередити ці клуби в боротьбі за гравця
Сьогодні 22:52 161 0
Ювентус хоче поборотися за нападника Боруссії М Ботелі
#Боруссія Менхенгладбах, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус спробує підписати 17-річного нападника Боруссії М Вінслі Ботелі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

  Ювентус - Салернітана 6:1: огляд матчу

На молодого швейцарця також претендують Евертон, Аякс і Астон Вілла.

Туринці хочуть випередити ці клуби в боротьбі за гравця.

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