Джерело - Чемпіон.
Ювентус спробує підписати 17-річного нападника Боруссії М Вінслі Ботелі.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Ювентус - Салернітана 6:1: огляд матчу
На молодого швейцарця також претендують Евертон, Аякс і Астон Вілла.
Туринці хочуть випередити ці клуби в боротьбі за гравця.
#Juventus are pushing to sign #Gladbach’s young striker Winsley Boteli (born in 2006), because they want to anticipate Everton, Ajax and Aston Villa, which are also interested in the swiss talent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2024
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