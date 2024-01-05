Головне
Довбик - найкращий гравець місяця в Ла-Лізі
Сьогодні 19:14 182
Брезаз-Буше виграла спринт у Обергофі, Меркушина - 27
Сьогодні 16:54 387
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 13:25 20662
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 12:45 26577 1
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді
Сьогодні 12:08 1343
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:19 52752
Збірна Швеції зіграє з США у фіналі турніру: розклад вирішальних матчів чемпіонату світу U-20
Сьогодні 09:00 448
Евертон з Миколенком зіграв унічию з Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:56 683
Шахтар близький до підписання півзахисника Палмейрас Кевіна
Вчора 22:52 609
Запорізька міська рада зменшила фінансування Металурга
Вчора 21:05 645
Прямі трансляції

МФК Металург шукає спонсорів через зменшення фінансування

Металург розформує другий та жіночий склад
Сьогодні 18:22 208 0
МФК Металург шукає спонсорів через зменшення фінансування
#МФК Металург

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Металург був змушений внести зміни у структурі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Важливі зміни у КП МФК Металург. На останній сесії міської ради прийнято рішення, що визначило подальший розвиток футбольного клубу в Запоріжжі. Збереження футбольної команди отримало підтримку збоку міської влади та громади, проте бюджет-2024 приніс важливі зміни. Депутати вирішили скоротити фінансування КП МФК Металург на 14,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком.

  Актуально: Запорізька міська рада зменшила фінансування Металурга

Це рішення змусило клуб розірвати контракти з деякими футболістами, у зв'язку з чим у процесі розформування перебуває Металург-2, по завершенні сезону буде розформовано жіночу команду МФК Металург, також скорочується штат тренерів футбольної школи. Водночас клуб та міська влада шукає надійних партнерів, які готові разом із нами розвивати професійний футбол у Запоріжжі та бути співвласниками клубу.

Ми відкриті для співпраці з потенційними інвесторами та спонсорами на прозорих умовах. Бюджет КП "МФК Металург на 2024 рік складає 48,8 млн гривень, з яких 27,1 млн спрямовано на утримання інфраструктури клубу. Підтримка приватних інвесторів стане ключовим фактором у збереженні й розвитку професійного футболу в Запоріжжі та подальших успіхах місцевих команд на всеукраїнському рівні", - йдеться у заяві клубу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 26577 1
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA в Окленді 1343
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 20662
Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20 Збірна Швеції переграла Чехію: результати півфінальних матчів чемпіонату світу U-20 1377
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 52752
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18877
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313258
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57508
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 26372
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 19985
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4542
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84990