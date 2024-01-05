МФК Металург шукає спонсорів через зменшення фінансування

Металург розформує другий та жіночий склад

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Металург був змушений внести зміни у структурі команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Важливі зміни у КП МФК Металург. На останній сесії міської ради прийнято рішення, що визначило подальший розвиток футбольного клубу в Запоріжжі. Збереження футбольної команди отримало підтримку збоку міської влади та громади, проте бюджет-2024 приніс важливі зміни. Депутати вирішили скоротити фінансування КП МФК Металург на 14,5 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком.

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Це рішення змусило клуб розірвати контракти з деякими футболістами, у зв'язку з чим у процесі розформування перебуває Металург-2, по завершенні сезону буде розформовано жіночу команду МФК Металург, також скорочується штат тренерів футбольної школи. Водночас клуб та міська влада шукає надійних партнерів, які готові разом із нами розвивати професійний футбол у Запоріжжі та бути співвласниками клубу.

Ми відкриті для співпраці з потенційними інвесторами та спонсорами на прозорих умовах. Бюджет КП "МФК Металург на 2024 рік складає 48,8 млн гривень, з яких 27,1 млн спрямовано на утримання інфраструктури клубу. Підтримка приватних інвесторів стане ключовим фактором у збереженні й розвитку професійного футболу в Запоріжжі та подальших успіхах місцевих команд на всеукраїнському рівні", - йдеться у заяві клубу.

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