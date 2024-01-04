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Запорізька міська рада зменшила фінансування Металурга

Сьогодні 21:05 304 0
Запорізька міська рада зменшила фінансування Металурга
#МФК Металург

Джерело - Чемпіон.

Запорізький Металург продовжить існувати, але його фінансування буде суттєво зменшене.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Громада Запоріжжя визначила свою позицію щодо майбутнього МФК Металург. Протягом останніх місяців у запорізькому громадському просторі розгорнулася дискусія щодо подальшого існування міського футбольного клубу Металург. 25 жовтня 2023 року була ініційована петиція Про ліквідацію КП МФК Металург, однак за 2 місяці вона зібрала лише 39 підписів, не отримавши широкої підтримки серед місцевих жителів. Навпаки, запоріжці та громада міста виявили рішучу підтримку ідеї збереження футбольної команди.

Це свідчить про те, що для містян важливо мати власну футбольну команду, яка є не лише символом спорту, але й частиною ідентичності громади. В той же час, на останній сесії Запорізької міської ради депутати приймали бюджет міста на 2024-й рік. Фінансування КП МФК Металург суттєво зменшили, заклавши 48,8 мільйона гривень на рік. Більша частина цих коштів призначена для утримання інфраструктури клубу (27,1 мільйона гривень)", – говориться у повідомленні.

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