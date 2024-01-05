Полісся отримало нового спортивного директора

У Полісся з'явився новий спортдиректор

Джерело - Чемпіон.

Новим спортивним директором Полісся став Володимир Тесля.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше він не працював у футбольній сфері. 45-річний фахівець відомий в українському спорті як головний популяризатор змішаних єдиноборств формату ММА. Він є президентом та засновником міжнародної ліги World Warriors Fighting Championship, а також організатором масштабних міжнародних турнірів.

У Теслі в Поліссі – коло обов'язків класичного спортивного директора. Однак, у його роботі буде певний акцент на молодіжному секторі житомирців.

Раніше на цю посаду претендував колишній віцепрезидент ФК Чорноморець Володимир Генінсон.