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Полісся отримало нового спортивного директора

У Полісся з'явився новий спортдиректор
Сьогодні 14:25 230 0
Полісся отримало нового спортивного директора
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

Новим спортивним директором Полісся став Володимир Тесля.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Раніше він не працював у футбольній сфері. 45-річний фахівець відомий в українському спорті як головний популяризатор змішаних єдиноборств формату ММА. Він є президентом та засновником міжнародної ліги World Warriors Fighting Championship, а також організатором масштабних міжнародних турнірів.

У Теслі в Поліссі – коло обов'язків класичного спортивного директора. Однак, у його роботі буде певний акцент на молодіжному секторі житомирців. 

Раніше на цю посаду претендував колишній віцепрезидент ФК Чорноморець Володимир Генінсон.

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