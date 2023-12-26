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Стало відомо, де може працевлаштуватися Генінсон

Нещодавно функціонер залишив Чорноморець
Сьогодні 14:26 101 0
Стало відомо, де може працевлаштуватися Генінсон
#Полісся, #Чорноморець, #Володимир Генінсон

Джерело - sport.ua.

Колишній віцепрезидент ФК Чорноморець Володимир Генінсон може вже найближчим часом продовжити кар'єру функціонера.

Про це повідомляє Sport.ua.

ФК Полісся розглядає можливість запросити Генінсона, щоб він очолив спортивну складову житомирського клубу.

Крім того, не слід виключати, що Генінсон, враховуючи досвід в роботі УПЛ і УАФ, може розглядатися на одну з посад у новому складі помічників майбутнього президента УАФ Андрія Шевченка.

Наразі президентом ФК Полісся є Геннадій Буткевич, генеральним директором - Володимир Загурський, а директором медіа, маркетингу та спонсорства – Олександр Денисов.

До роботи в Чорноморці Володимир Генінсон був виконавчим директором ФФУ і очолював УПЛ. Нещодавно Генінсон залишив Чорноморець.

Поки що футболісти Полісся посідають в чемпіонаті УПЛ третє місце, набравши 32 очки.

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