Клопп оцінив перемогу над Ньюкаслом

Ліверпуль показав вражаючу гру проти Ньюкасла у 20 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп.

"Це була вражаюча гра моєї команди. Ми дуже бадьоро почали. Усі бачили гру Дубравки, ми й самі зробили так, щоб рахунок не був надто надійним.

Суперматч. Мені сподобалося багато аспектів гри, за винятком пропущених голів. Неймовірна гра, неймовірна атмосфера.

Це була гра для футбольних шкіл щодо контрпресингу. Там мають подивитися гру, оцінити та запам'ятати. Все було добре.

Шоу має тривати. Зараз у нас є п'ять-шість днів, тобто три тренувальні дні. З погляду свіжості це має значення", - сказав Клопп.