Ліверпуль побив рекорд АПЛ за очікуваними голами за матч

У 20 турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.

Про це повідомляє Opta.

Показник очікуваних голів Ліверпуля у цій грі став рекордним для матчу АПЛ. "Червоні" завдали ударів на 7,27 голів.

Перемога над Ньюкаслом дозволила Ліверпулю закріпитись на першому місці в АПЛ.

1 - With an Expected Goals figure of 7.27 this evening, Liverpool recorded the highest xG total on record (since 2010-11) in a single Premier League game. Bombarded. pic.twitter.com/a0Fy24HHGz