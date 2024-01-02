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Ліверпуль побив рекорд АПЛ за очікуваними голами за матч

Ліверпуль показав найкращий результат у очікуваних голах за матч АПЛ
Сьогодні 08:57 278 0
Ліверпуль побив рекорд АПЛ за очікуваними голами за матч
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

У 20 турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував домашню перемогу над Ньюкаслом.

Про це повідомляє Opta.

Показник очікуваних голів Ліверпуля у цій грі став рекордним для матчу АПЛ. "Червоні" завдали ударів на 7,27 голів.

Перемога над Ньюкаслом дозволила Ліверпулю закріпитись на першому місці в АПЛ.

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