Головне
Дерев’янченко отримав травму під час тренувального табору
Сьогодні 14:55 403
2024-й рік починається матчем легенд - Світоліна зіграє проти Возняцки на турнірі в Окленді
Сьогодні 22:30 529
Маркевич: Не треба записувати, що Карпати вже в УПЛ
Сьогодні 15:55 397
З Новим роком: Русин забив свій перший гол за Сандерленд
Сьогодні 15:42 1114
Ястремська програла Севілл на старті турніру у Брісбені
Сьогодні 15:12 327
Брайтон зацікавлений у придбанні Судакова
Сьогодні 13:54 435
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі
Сьогодні 11:09 1938
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею
Сьогодні 08:24 1336
Цуренко вийшла до другого кола турніру WTA у Новій Зеландії
Сьогодні 08:08 508
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 17:55 34387 2
Прямі трансляції

Скрипник: Можу подивитися футбол Першої ліги

Фахівець розповів про свої сподобання
Сьогодні 21:25 222 0
Скрипник: Можу подивитися футбол Першої ліги
#Металіст 1925, #Віктор Скрипник

Джерело - metalist1925.com.

Хобі головного тренера Металіста 1925 Віктора Скрипника є футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи граю в якісь футбольні симулятори чи менеджери? Я кілька разів дивився, як грають. Сам ні в що не граю. Що я люблю? Я люблю читати, дивитися фільми, де не просто сидиш смієшся, а де потрібно думати. Моє хобі - футбол. Так, це і моя професія. Щаслива та людина, яка заробляє завдяки своєму хобі. А так у мене, звісно, родина на першому місці.

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли

Грати ігри - немає в мене такого. Я з задоволенням можу подивитися хороший футбол. Можу подивитися футбол Першої ліги, там, де грають з бажанням. Проте перевагу надаю Бундеслізі, бо такий смак у мене, більш до цього турніру тягне. Хоча і топові матчі інших чемпіонатів дивлюся із задоволенням. Тим більше, Ліга Чемпіонів, особливо, коли стадії на виліт", - сказав Скрипник.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу U-20 з хокею 1336
Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі Стала відома умова для реваншу Усик - Ф'юрі 1938
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 13863
Хижняк: Усик багато готується до бою з Ф'юрі Хижняк: Усик багато готується до бою з Ф'юрі 1141
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий спринт в Обергофі 5771
Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 Збірна США розгромила Словаччину: результати матчів чемпіонату світу U-20 3326
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37893 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13896
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33862
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37640
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11499
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4508