Скрипник: Можу подивитися футбол Першої ліги

Хобі головного тренера Металіста 1925 Віктора Скрипника є футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи граю в якісь футбольні симулятори чи менеджери? Я кілька разів дивився, як грають. Сам ні в що не граю. Що я люблю? Я люблю читати, дивитися фільми, де не просто сидиш смієшся, а де потрібно думати. Моє хобі - футбол. Так, це і моя професія. Щаслива та людина, яка заробляє завдяки своєму хобі. А так у мене, звісно, родина на першому місці.

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли

Грати ігри - немає в мене такого. Я з задоволенням можу подивитися хороший футбол. Можу подивитися футбол Першої ліги, там, де грають з бажанням. Проте перевагу надаю Бундеслізі, бо такий смак у мене, більш до цього турніру тягне. Хоча і топові матчі інших чемпіонатів дивлюся із задоволенням. Тим більше, Ліга Чемпіонів, особливо, коли стадії на виліт", - сказав Скрипник.