Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли

Ворскла була ближче до єврокубків цього сезону ніж у попередньому.

Про це заявив колишній тренер полтавців Віктор Скрипник.

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"Мені було трошки шкода йти з Ворскли, бо зараз команда в такому становищі, якщо порівнювати з минулим роком, ми ближче до єврокубків, ніж тоді. Ми, чи вже вони, вийшли до півфіналу Кубка України. Але ми живемо в такий час, що ти не можеш сказати, що буде завтра. Так ситуація склалася", - сказав Скрипник.