Головне
Шевченко, Світоліна та Усик – у списку 50 головних людей українського спорту-2023
Сьогодні 15:00 459
Джима та Підручний фінішували 5 у Різдвяній гонці
Сьогодні 21:16 487
Беллінгем - найкращий молодий футболіст 2023 року за версією IFFHS
Сьогодні 21:06 210
Циганков повернувся до тренувань із Жироною
Сьогодні 20:32 333
Карлсен виграв чемпіонат світу у рапіді та захистив титул
Сьогодні 18:03 320
Саладуха: Бойкот Олімпіади - крайній засіб
Сьогодні 16:51 266
Атлетико хоче підписати Добвика
Сьогодні 13:15 476
Шевченко - єдиний кандидат на пост президента УАФ
Сьогодні 11:54 344
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 11:37 299876 23
Мудрик відреагував на своє ушкодження
Сьогодні 08:10 1309
Прямі трансляції

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли

Скрипник розповів про відхід з Ворскли
Сьогодні 22:22 178 0
Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли
#Металіст 1925, #Віктор Скрипник, #Ворскла Полтава

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Ворскла була ближче до єврокубків цього сезону ніж у попередньому.

Про це заявив колишній тренер полтавців Віктор Скрипник.

  Актуально: Зарплата Скрипника у Металісті 1925 скоротилася

"Мені було трошки шкода йти з Ворскли, бо зараз команда в такому становищі, якщо порівнювати з минулим роком, ми ближче до єврокубків, ніж тоді. Ми, чи вже вони, вийшли до півфіналу Кубка України. Але ми живемо в такий час, що ти не можеш сказати, що буде завтра. Так ситуація склалася", - сказав Скрипник.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 8136
Мудрик відреагував на своє ушкодження Мудрик відреагував на своє ушкодження 1309
Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ Мудрик змарнував вихід сам на сам із воротарем у матчі АПЛ 1494
Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ Гол Мудрика допоміг Челсі переграти Крістал Пелес, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати матчів АПЛ 1434
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин 17077
Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 299876 23
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 86467
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37799 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 32719
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332153 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 33764
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 336658 1