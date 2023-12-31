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Скрипник: У Металіста 1925 була найнижча точка

Сьогодні 21:10 263 0
Скрипник: У Металіста 1925 була найнижча точка
#Металіст 1925, #Віктор Скрипник

Джерело - metalist1925.com.

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник хоче розвиватися та досягати тих амбітних планів, які обговорив з керівництвом клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"У той же час, знаю себе, я завжди віддаюсь роботі. Хочеться розвиватися та досягати тих амбітних планів, які ми обговорили з керівництвом. Хочеться це прожити, щоб потім, згадуючи, розповідати з чого ми розпочинали та де ми опинилися. Чому б нам не стати тими людьми, які колись скажуть: "а пам’ятаєте, як ми колись розпочали розвиток? 

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли

У нас була найнижча точка, як у цьому році було в Металіста 1925, коли команда була на межі припинення існування. Але потім прийшов новий інвестор, відштовхнулися, прийшов новий тренер і воно пішло-пішло розвиватися". Брати участь в цьому амбітному розвитку - це не тільки честь, а й бажання. Ми ж не просто хочемо залишитися в УПЛ і наступного року знову мати завдання - не вилетіти. Якщо хочемо щось будувати - то треба братися", - сказав Скрипник.
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