Скрипник: У Металіста 1925 була найнижча точка

Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник хоче розвиватися та досягати тих амбітних планів, які обговорив з керівництвом клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"У той же час, знаю себе, я завжди віддаюсь роботі. Хочеться розвиватися та досягати тих амбітних планів, які ми обговорили з керівництвом. Хочеться це прожити, щоб потім, згадуючи, розповідати з чого ми розпочинали та де ми опинилися. Чому б нам не стати тими людьми, які колись скажуть: "а пам’ятаєте, як ми колись розпочали розвиток?

Скрипник: Мені було трошки шкода йти з Ворскли