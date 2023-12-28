Сельта підписала опорника Палмейраса Жаїлсона

Джерело - Чемпіон.
Бразильський опорний півзахисник Жаїлсон Маркес перейшов у Сельту.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
До цього футболіст виступав за Палмейрас. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на рік.
🔔 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jailson Marques reforza o mediocampo do RC Celta.— RC Celta (@RCCelta) December 28, 2023
🖊️ O brasileiro será celeste ata 2025 + 1 campaña opcional.
Bem-vindo, Jailson!#BenvidoJailson #RCCelta
Нагадаємо, Сельта хоче повернути Вейгу.
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