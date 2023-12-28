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Сельта підписала опорника Палмейраса Жаїлсона

Контракт розрахований до 30 червня 2025 року
Вчора 23:16 179 0
Сельта підписала опорника Палмейраса Жаїлсона
#Сельта

Джерело - Чемпіон.

Бразильський опорний півзахисник Жаїлсон Маркес перейшов у Сельту.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До цього футболіст виступав за Палмейрас. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо, Сельта хоче повернути Вейгу.

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