Сельта підписала опорника Палмейраса Жаїлсона

Контракт розрахований до 30 червня 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Бразильський опорний півзахисник Жаїлсон Маркес перейшов у Сельту.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До цього футболіст виступав за Палмейрас. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на рік.

🔔 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jailson Marques reforza o mediocampo do RC Celta.



🖊️ O brasileiro será celeste ata 2025 + 1 campaña opcional.



🩵 Bem-vindo, Jailson!#BenvidoJailson #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) December 28, 2023

Нагадаємо, Сельта хоче повернути Вейгу.

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