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Сельта хоче повернути Вейгу

Сьогодні 14:25 80 0
Сельта хоче повернути Вейгу
#Сельта, #Габріель Вейга

Джерело - tribuna.com.

Сельта хоче взяти в оренду свого вихованця Габріеля Вейгу, за якого влітку отримала 30 мільйонів від саудівського Аль-Ахлі.

Про це повідомляє COPE з посиланням на EFE.

Іспанський клуб вже почав переговори щодо повернення 21-річного півзахисника, який в останньому матчі минулого сезону допоміг Сельті врятуватися від вильоту, оформивши дубль у ворота Барселони.

Загалом на рахунку Габрі 11 голів у 36 матчах Ла-Ліги 2022/23. Влітку ним цікавилися топові клуби Європи, зокрема Манчестер Сіті, ПСЖ, Наполі та Ліверпуль, але гравець обрав варіант з переходом у саудівський клуб.

У складі Аль-Ахлі Вейга провів 11 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Раніше Сельта поступилась Атлетіку.

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