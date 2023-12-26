Динамо не цікавиться Качарабою та Салюком

Київське Динамо хоче підписати гравця на позицію центрбека і, бажано, з робочою лівою ногою.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик розповів у своїй програмі Циганик LIVE.

"Динамо шукає центрального захисника. Причому пошук відбувається як в Україні, так і за її межами.

Називалося прізвище Качараби, але, наскільки я розумію, Динамо не зацікавлене у послугах цього футболіста.

Також йдеться про деяких гравців українського чемпіонату, але вони є досить дорогими.

Пошук центрального захисника у Динамо продовжується і бажано, щоб цей футболіст був лівоногим.

Салюком із Чорноморця зараз не цікавиться Динамо. Кияни розглядали цей варіант, але потім відмовилися через молодість та нестабільність гравця", - сказав Циганик.