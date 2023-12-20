Анчелотті у другій половині сезону визначиться з основним голкіпером

Карло Анчелотті прокоментував конкуренцію між Кепою та Луніним

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначиться з основним голкіпером команди у наступному році.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Обидва почуваються дуже добре, ми дуже щасливі. Лунін значно спрогресував та продемонстрував велику впевненість, а Кепа зберіг свій звичний високий рівень. Я хотів нагородити їх обох. Кепа зіграє завтра, а в другій половині сезону, думаю, я виберу одного з двох", - сказав Анчелотті.

Завтра, 21 грудня, Реал зіграє на виїзді з Алавесом. Це буде завершальна гра команди у 2023 році.