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Анчелотті у другій половині сезону визначиться з основним голкіпером

Карло Анчелотті прокоментував конкуренцію між Кепою та Луніним
Сьогодні 19:16 203 0
Анчелотті у другій половині сезону визначиться з основним голкіпером
#Андрій Лунін, #Аррісабалага, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - realmadrid.com.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначиться з основним голкіпером команди у наступному році.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Обидва почуваються дуже добре, ми дуже щасливі.

Лунін значно спрогресував та продемонстрував велику впевненість, а Кепа зберіг свій звичний високий рівень. Я хотів нагородити їх обох.

Кепа зіграє завтра, а в другій половині сезону, думаю, я виберу одного з двох", - сказав Анчелотті.

Завтра, 21 грудня, Реал зіграє на виїзді з Алавесом. Це буде завершальна гра команди у 2023 році.

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