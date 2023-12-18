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Севілья призначила нового головного тренера

У Севільї змінився головний тренер
Сьогодні 19:55 286 0
Севілья призначила нового головного тренера
#Севілья

Джерело - Чемпіон.

Севілья оголосила про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду головного тренера команди.

 Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше Кіке Санчес Флорес працював в академії Реала, а також тренував Валенсію, Хетафе, Атлетіко, Бенфіку, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Вотфорд і Еспаньол. На чолі Атлетіко він виграв Лігу Європи-2009/10.

Останнім місцем роботи наставника був Хетафе, з якого він був звільнений у квітні 2023 року.

Нагадаємо, Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому.

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