Севілья призначила нового головного тренера

У Севільї змінився головний тренер

Джерело - Чемпіон.

Севілья оголосила про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Раніше Кіке Санчес Флорес працював в академії Реала, а також тренував Валенсію, Хетафе, Атлетіко, Бенфіку, Аль-Ахлі, Аль-Айн, Вотфорд і Еспаньол. На чолі Атлетіко він виграв Лігу Європи-2009/10.

Останнім місцем роботи наставника був Хетафе, з якого він був звільнений у квітні 2023 року.

Нагадаємо, Севілья звільнила Алонсо, якого призначила 2 місяці тому.